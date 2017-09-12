Huzur evi yararına bornoz defilesi

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde faaliyet gösteren iş kadını, yapılacak huzur evi yararına 19 Eylül’de bornoz defilesi düzenleyecek. Özel bir düğün salonunda yapılacak defilenin gelirleri, Baklan ilçesinde yapılacak Huzur ve Yaşlı Bakım Evine bağışlanacak. 11 genç kız, 3 erkek ve 4 kız çocuk, toplam 18 manken tamamen gönüllü olarak podyuma çıkacak. Yaklaşık 3 aydır hazırlıkları süren defile için mankenler ve organizasyonu yapan iş kadını Gülay Tuyji, bir araya geldi. Denizli’de faaliyet gösteren 5 firmanın sponsor olduğu bornoz defilesine özel ‘gönül bağı’ markası oluşturuldu.

Mankenlerle bir araya gelen defilenin organizasyonun yapan iş kadını Gülay Tuyji, tüm bornozları kızıyla birlikte diktiğini ifade etti. Amaçlarının kaybolmaya doğru giden yardımlaşma duygularını yeniden canlandırmak olduğunu dile getiren Tuyji, “Bu defile için 3 aydır kızımla beraber çalışıyorum. Amacımız, çalışıp kazanırken hem sosyal anlamda bir şeyler yapmak, hem de topluma ve yaşlılarımıza küçük de olsa bir katkıda bulunmak. Daha önce böbrek ve diyaliz hastaları yararına yapmıştı, şimdi de bu defilede elde edilecek tüm gelirler, Baklan’da yapılacak huzur evine bağışlanacak. Bu ikinci defilem, mutluyum. Bana destek veren herkese ve sponsor olan firmalara teşekkür ederim” dedi.