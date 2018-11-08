Merkezefendi'de üst yapı çalışmaları sürüyor

Merkezefendi Belediyesi'nin ‘Yeni Yollar Yeni Standartlar' parolası ile başlattığı üst yapı çalışmaları tüm mahallelerde devam ediyor. Bu kapsamda Bahçelievler Mahallesi 3060 sokakta başlatılan yol çalışmaları Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince tamamlandı. Çalışmalarda 25 bin metrekarede 4 bin ton asfalt serimi yapılırken 3 bin 500 metre bordür taşı, bin 320 metrekare parke taşı döşendi. 8 bin ton pilent miks temel döşenen üst yapı çalışmasının maliyetinin 1 Milyon TL olduğu bildirildi. Yol çalışmalarını yerinde inceleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammed Subaşıoğlu,ilçede bulunan 50 mahallenin tamamında üst yapı çalışmalarını sürdürdüklerini belerterek, “2018 yılının yaz aylarında da son derece ciddi çalışmaları tamamlamış bulunuyoruz. Bugün Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ile Bahçelievler Mahallemizin buluştuğu yerde Şirinköy yolunun hemen başlangıcında çok ciddi bir üst yapı çalışmasını tamamlayacağız. İnşallah birkaç gün içerisinde de etraftaki çalışmaları da toparlayıp kullanıma sunmuş olacağız. Ben hayırlı olmasını diliyorum” dedi.