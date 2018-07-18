Merkezefendi’den Aşağışamlı’ya 5 Milyon TL’lik yatırım

Merkezefendi Belediyesi, Aşağışamlı Mahallesi’nde üst yapı çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Subaşıoğlu çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.

“Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor”

Başkan Subaşıoğlu, ilçe genelindeki 50 mahallede üst yapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini belirterek “Bugün kontrolünü yaptığımız Aşağışamlı Mahallemizde geçtiğimiz yıl Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (DESKİ) yapmış olduğu alt yapıdan sonra bizlerde üst yapı çalışmalarını hızlandırmış bulunuyoruz. İnşallah Kurban Bayramı gelmeden Aşağışamlı’nın tüm üst yapı çalışmalarını neticelendirmiş olacağız. Tamamı öz kaynakla finanse edilmek üzere yaklaşık 5 milyon TL’lik yatırımla mahallemizin üst yapısını tamamlayacağız. Aşağışamlı Mahallesi, belediye olarak Merkezefendi’ye katılan belde belediyelerinden biri. O günün şartlarında Aşağışamlı Belediyesi’nin imkânları doğrultusunda yapılamayan birçok işi de Merkezefendi Belediyesi olarak kısa süre içerisinde yapmış bulunuyoruz. Halı sahasından pazaryerine, alt yapısından üst yapısına kadar Aşağışamlı Mahallemiz yaklaşık 40 yıldır hasret kaldığı bütün hizmetlere, bütün yatırımlara bu dönem içerisinde kavuşmuş oldu. İnşallah bitirdikten sonra da vatandaşlarımızın kullanımına sunmuş olacağız. Yatırımlarımız önümüzdeki dönemde de devam edecek. Ben hayırlı olmasını diliyorum” dedi.