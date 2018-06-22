PAÜ Yönetimi’nin ve Mezuniyet Töreni Koordinasyon Kurulu’nun hazırladığı PAÜ 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Genel Mezuniyet Töreni, PAÜ Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Törenin sunuculuğunu ekranların tanınan yüzü ana haber spikeri Gökay Kalaycıoğlu ve sunucu Tuğçe Sarıkaya üstlendi. Enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının mezun verdiği tören, saat 10.00’da başlayıp 23.00’e kadar üç ayrı bölümde devam etti. Törene, Denizli Valisi Hasan Karahan, 64. Hükümet Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Denizli Milletvekili Dr. Sema Ramazanoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci ve Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ başta olmak üzere, çok sayıda il protokolü üyesi, akademisyenler, Pamukkale Üniversitesi idari personeli, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

“Kendinizi geliştirmeye devam etmelisiniz”

Törenin açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ve ardından PAÜ Tanıtım Filmi’nin izlenmesi ile başladı. Açılışta konuşma yapan Rektör Bağ, eğitimli insanların ürettiği ölçüde toplumlarına güç kattığını anımsatarak, ‘‘Atatürk’ün deyişiyle ‘Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri’ bugün, bir bitiş değil birçok başlangıcın yaşandığı gündür. Var olan becerilerinizi geliştirmek ve yeni beceriler kazanmak için kendinizi geliştirmeye devam etmelisiniz’’ dedi. Konuşmaların ardından 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Genel Mezuniyet Töreni, okullarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından başarı belgesi ve hediye takdimi ile devam etti. Gün boyu süren törende üç oturumda mezuniyet heyecanı yaşayan yaklaşık 7 bin öğrenci, mezuniyet belgelerini bölüm başkanları ve bölüm öğretim üyelerinin elinden aldı. Törenin sonunda kep atan öğrenciler mezuniyet coşkusunu, hocaları ve Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 15 bin kişiyi aşan aile üyeleri ile birlikte doyasıya yaşadı.