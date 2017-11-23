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23 Kasım 2017 17:03

Şehit öğretmenler anısına işaret dilli klip

Denizli’deki Raşit Özkardeş Ortaokulu öğretmenleri, görev yaptıkları sırada şehit düşen meslektaşlarını anmak ve işitme engelliler için farkındalık oluşturmak için işaret diliyle ‘Benim adım öğretmen’ adındaki şarkıyı video klip çekti.

Şehit öğretmenler anısına işaret dilli klip

23 Kasım 2017 17:03


Fikrini hayata geçiren okulun Türkçe Öğretmeni Yasemin Kaygısız, projeyi okul müdürüne sundu. Projenin kabul edilmesinin ardından Kaygısız, fikri okuldaki diğer meslektaşlarıyla paylaşıp onları teneffüslerde ve ders sonunda çalıştırmaya başladı. 16 öğretmen, 3 hafta eğitim aldıktan sonra kamera karşısına geçip, ’Benim adım öğretmen’ isimli şarkıyı işaret diliyle söyledi. Klibin görüntü montajı okul öğretmenleri tarafından gerçekleştirildi.


Kaygısız, amaçlarının öncelikle işitme engelliler için bir farkındalık oluşturabilmek ve şehit edilen öğretmenlerin hatırlanması olduğunu dile getirdi. Daha önce eğitim aldığı için zorlanmadığını dile getiren Kaygısız, "Ben daha önce işitme engelliler kursuna katılıp, işaret dili eğitimi almıştım. Neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde, öğretmen arkadaşlarla ’Benim adım öğretmen’ şarkısını işaret diliyle söyleyebiliriz diye düşündük ve bir proje hazırladık. Şarkıyı 3 hafta öncesinden çalışmaya başladık. Öğretmen arkadaşlarım da gerekli özveriyi göstererek, öğle araları ve teneffüslerde bana yardımcı oldular. Öncesinde onlara şarkıyı öğretip, daha sonrada çekimimizi tamamladık. Etrafımızdan olumlu tepkiler aldık. Umarım amacına ulaşmıştır" diye konuştu.


Çevreden olumlu tepkiler aldıklarını belirten Sosyal Bilgiler Öğretmeni Oğuz Bilgiç, "Bu projeye başlarken amacımız yalnızca işitme engellilere farkındalık oluşturmak değil, aynı zamanda vatan uğruna şehit olan tüm öğretmenlerimizi anmak ve bir nebze olsa da onları hatırlatmak. Bu projenin içinde yer almaktan mutluluk duydum. Olumlu tepkiler aldık. Güzel bir iş yaptığımıza inanıyorum" dedi.


Buna benzer çalışmaların devam edeceğini dile getiren Okul Müdürü Erkan Çaka ise, "Bana proje getirildiğinde hemen kabul ettim. Öğretmen arkadaşlarımızın da katkısıyla 3 hafta içerisinde öğrendiğimiz işaret diliyle, görevi başında şehit olmuş öğretmenlerimize nasıl bir armağan verebiliriz derken bu proje ortaya çıktı. Projeyi tamamladığımız için çok mutluyuz. Onların anısına böyle bir çalışma yaptığımız için çok mutluyuz. Biz her daim onların ışıklarını yüreklerimizde yakmaya devam edeceğiz. Buna benzer projelerimiz devam edecek. Tüm öğretmenlerimizin, öğretmenler gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.




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