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14 Ağustos 2018 14:07

Vücudu balonlaşan hasta PAÜ’de tedavi edildi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda, vücudunun farklı bölgelerinde anevrizma (balonlaşma) gelişen bir hastanın üçüncü ameliyatı da başarıyla gerçekleştirildi.

Vücudu balonlaşan hasta PAÜ’de tedavi edildi

14 Ağustos 2018 14:07


Daha önce Abdominal Aort Anevrizması (Karın ana damarında balonlaşma) ve İliak Arter Anevrizması (Bacak ana damarında balonlaşma) nedeniyle ameliyat edilen Cemil Araçı (59) isimli hasta, Torakoabdominal Anevrizma (karın ile göğüs arasındaki damarda balonlaşma) nedeniyle yapılan başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuşarak taburcu edildi.


Prof. Dr. Gökhan Önem, Dr. Yiğit Gökhan Tanrısever ve Dr. Serkan Akcan’dan oluşan ekip tarafından gerçekleştirilen ameliyatla ilgili açıklama yapan Önem, iki kez damarlarında balonlaşma nedeniyle ameliyat ettikleri hastanın sırt ve bel ağrısı nedeniyle tekrar başvurduğunu söyledi. Yapılan incelemede karın ile göğüs boşluğu arasındaki ana damarda balonlaşma ve yırtılma tespit ettiklerini ifade eden Önem, “Durumun hayati tehlike oluşturması nedeniyle hastamızın onayını alarak bu riskli ameliyatı yapmaya karar verdik. Böbrekleri, bağırsakları, karaciğeri ve omuriliği besleyen damarların balonlaşma bölgesinden çıkması ve daha önce geçirilmiş ameliyatlar yapılacak ameliyat için teknik zorluklara yol açıyordu. Kalp ve Damar Cerrahisinin en zorlu ameliyatlarının başında gelen bu ameliyatta özel teknikler kullanarak ameliyat sırasında organların hasar görmemesini sağladık” dedi.


PAÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nın Ege Bölgesi’nde bu tür ameliyatların yapıldığı sayılı merkezlerden biri olduğunu ifade eden Önem, damarlarında ileri balonlaşma olan hastaların yırtılma oluşmadan tedavi edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.




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