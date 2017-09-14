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14 Eylül 2017 16:45

Yaşam ve Kültür Merkezi’nde sona doğru

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin eski hükümet konağındaki "Yaşam ve Kültür Merkezi" projesinde sona gelindi.

Yaşam ve Kültür Merkezi’nde sona doğru

14 Eylül 2017 16:45


Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin sosyal ve kültürel hayatına yeni bir nefes getirecek Denizli Büyükşehir Belediyesi Yaşam ve Kültür Merkezi projesinde sona gelindi. İstiklal Caddesi üzerindeki eski vali konağının bulunduğu alanda tamamlanma aşamasına getirilen Yaşam ve Kültür Merkezi 4 bin 221 metrekare alana sahip olacak. İki adet kafeteryanın bulunacağı Yaşam ve Kültür Merkezi’nde, biri pilates salonu olmak üzere toplam 2 adet spor salonu yer alacak. El becerilerinin yapılacağı ve sergileneceği 4 adet atölye de projenin içerisinde olacak. Denizli’de vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerden birine yapılan proje her yaştan vatandaşa hitap edecek. Bölgenin cazibe merkezi olacak Yaşam ve Kültür Merkezi’nin betonarme imalatlarının tamamlandığı kaydedilirken, elektrik tesisatlarının devam ettiği, kısa süre içinde de peyzaj çalışmalarına başlanacağı ifade edildi.



Yürüme mesafesinde


İnşaat alanını ziyaret ederek bir süre çalışanlarla sohbet eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Yaşam ve Kültür Merkezi inşaatında sona yaklaşıldığını söyledi. Nüfus yoğunluğu oldukça fazla olan bölgede önemli bir ihtiyacın karşılanacağını vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Merkezimizde kafeterya, spor salonları ve çeşitli kurslar düzenleyebileceğimiz atölyelerimiz olacak. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın yürüme mesafesinde olan bu tesisle önemli bir ihtiyacı daha karşılamış olacağız. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.




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