AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı vatandaşlarla bayramlaştı

Diyarbakır AK Parti İl Başkanlığı binası önünde vatandaşlar ile yapılan bayramlaşmada, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat, Ak Parti eski milletvekili Galip Ensarioğlu ve partililer katıldı. Bayramlaşmanın ardından AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak partililerin bayramlarını kutladı.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker ise Kurban Bayramı nedeniyle Diyarbakırlı hemşehrileriyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Eker, “Şehrimiz bir süredir özlediği huzur ve barışın merkezi haline geliyor. Bu huzur ve barış ortamı inşallah kalıcı hale gelir, terör örgütlerinin bir daha dirilmemek ve bu millete zarar veremeyecek hale geldiği günler yakında. Bizim Diyarbakır ile ilgili gündemimizde alt yapıyla ilgili meselelerimizin, sorunlarımızın çözülmesi ama en önemlisi de istihdam ve yatırım ortamının iyileştirip işsizlik sayısını azaltmaktır. Terör örgütünün yakın zamanda Sur ilçesinde verdiği zararın yaralarının sarılması gerekiyor. Bu şehrin yeniden yıkılan bölünen taraflarını yenilenmesi istihdamın giderilmesi bizim için en önemli husustur. AK Partinin hedefleri bitmez 2023, 2053, 2071 hedefleri vatandaşlarla buluşup projeleri hayata geçirme çabasındadır. Önümüzdeki mart ayında bir genel yerel seçimi olacak. Her zamankinden daha fazla Diyarbakır’ın yerel yönetimlerde büyük seçim zaferi elde etmeye ihtiyacı vardır” dedi.