Amed Sportif’in iç saha başarısızlığı

Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler geride kalan sezonda en büyük darbeyi iç saha maçlarında aldı. Geçen sezon 17 iç saha maçında 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi alan Diyarbakır temsilcisi, 24 puan toplayabildi. Bu performans gol atma ve yeme oranlarına da yansıdı. 20 gol atan Amed Sportif Faaliyetler, kalesinde 18 gol gördü.

Yeşil kırmızılı beyazlı takım, şampiyonluğu normal lig sezonunda kıl payı olarak İstanbulspor’a ve Play-Off’ta da son dakika golüyle Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’a kaptırdığı 2016-20117 sezonunda iç sahada adeta zirve yapmıştı. En başarılı iç saha takımı performansına ulaşan Amed Sportif Faaliyetler, hanesine evinde 44 puan yazdırmıştı. Kendi sahasındaki 17 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan yeşil kırmızılı beyazlı ekip, 29 gol atıp kalesinde sadece 13 gol görmüştü.