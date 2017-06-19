Bağlar Belediyesi halk ziyaretlerini sürdürüyor

Bağlar Belediye Başkanı Birsen Kaya Akat ve meclis üyeleri Bağcılar Mahallesi’ndeki Gül Bahçesi, Diyala, Ayşe Şan ve Evdale Zeynıke parklarında iftar sonrası vakit geçiren vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Akat, Bağları daha yaşanılabilir bir merkeze dönüştürmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini sık sık not alan Başkan Akat, bunların çözümleri için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.