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16 Ağustos 2018 13:27

Başkan Atilla: “Engelleri beraber aşıyoruz”

Türkiye Görme Engelliler Futsal 2.

Başkan Atilla: “Engelleri beraber aşıyoruz”

16 Ağustos 2018 13:27

Lig Şampiyonası’nda Lig Şampiyonu Olan Kayapınar İlçe Belediyesi Engelliler Spor Kulübü sporcularını makamında ağırlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Sporcuya destek veriyoruz, engelleri beraber aşıyoruz" dedi.


Lig Şampiyonası’nda Lig Şampiyonu Olan Kayapınar İlçe Belediyesi Engelliler Spor Kulübü sporcuları, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’yı ziyaret etti. Sporcularla makam odasında görüşen Başkan Atilla, sporcuların Büyükşehir Belediyesi’nden beklentilerini sordu. Büyükşehir Belediyesi’nin spora yönelik çalışmalarını anlatan Başkan Atilla, şöyle konuştu: "İşimizi severek yapıyoruz. Hizmet etmek gönül işidir. Belediyeciliğin her alanında hizmet ederken işimizi yüreğimizle yapıyoruz. Hemşehrilerimizi spora teşvik etmek için, en iyi projeleri hayata geçirdik, bu konuda yeni çalışmalarımız da sürüyor. Büyükşehir Belediyesi olarak sporcuya destek veriyoruz, engelleri beraber aşıyoruz. Sporcularımızın başarısıyla onur duyuyoruz. Hükümetimizin desteğiyle şehrimizde faydalı çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.


Başkan Atilla, sporculara çeşitli hediyeler verdi. Sporcular Başkan Atilla’ya spora verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.




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