Bilgi Evi’nde kayıtlar başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın, çocukların eğitimlerine destek sunmak amacıyla Yenişehir Ofis semtinde daha önce konuk evi olarak kullanılan yapılan dizayn çalışmalarının ardından Bilgi Evi’ne dönüştürülen eğitim yuvasında kayıtlar başladı. 2-8 sınıf arası ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ücretsiz faydalanacağı kurslarda öğrenciler temel derslerde, matematik, Türkçe, Fen ve teknoloji, İngilizce ile satranç eğitimleri alacak. Temel dersler dışında öğrencilere, oluşturulan bilgisayar laboratuvarında temel bilgisayar ve değerler eğitimleri de alanında uzman öğretmenler tarafından verilecek. Eğitimlerden faydalanmak isteyen 2-8 sınıf öğrencileri kayıt için velileriyle birlikte Bilgi Evi’ne başvuruda bulunabilir.

Öğrenciler sosyal ve kültürel etkinliklerden faydalanacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, temel dersler dışında öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler de düzenleyecek. Öğrenciler bilgi daracıklarını geliştirmek amacıyla eğitim döneminin çeşitli tarihlerinde farklı konularda konferans ve seminerler organize edilecek. Yıl içinde yapılan sanat etkinlikleri Bilgi Evi’nde içinde bulunan Galeri Salonu’nda sergilenecek. Öğrencilerin ders streslerini atmaları amacıyla yine yıl içinde çeşitli turnuvalarla sportif faaliyetlerde düzenlenecek. Belirli günlerde tarihi alanları tanıtma ve farklı amaçlarla gezilerde organize edilecek.

Çocuklar kariyer hedeflerini belirleyecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, çocuklara daha iyi bir gelecek sunmak amacıyla Bilgi Evi’nde kariyer planlamaları amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Eğitim döneminin farklı tarihinde iş, sosyal, kültürel ve sanatsal anlamda kariyer yapmış şahsiyetler öğrencilerle buluşup, yaptıkları işler ile deneyimleri aktaracak. Bilgi Evi’nde oluşturulacak olan Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık Merkezi, öğrencilerin sorunlarını dinleyip çözüm bulmaya yardımcı olacak ve okul bitiminde tercih konusunda öğrencilere yardımcı olacak.