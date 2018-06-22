Bismil’de lise son sınıf öğrencilerine deneme sınavı

Bismil’de ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencilerin üniversiteye yerleşme oranlarının arttırılması konusunda başlatılan eğitim seferberliği kapsamında 27.06.2018 Çarşamba günü Cahit Sıtkı Tarancı Anadolu Lisesinde Temel Yeterlilik Testi (TYT) deneme sınavı yapılacak. Tüm öğrencilerin katılımını beklediklerini ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, “İlçemizde son dönemlerde eğitim ve gençlik ile ilgili olarak çok güzel ve başarılı bir ivme kazanıldı. Bismil´e geldiğimiz günden beri hedef kitlemiz gençlik ve bu gençliğin niteliği de eğitim ile olur. Öğrencilerimizin akademik başarılarını ve üniversiteye yerleşme oranlarının artırılması konusunda eğitim seferberliği başlattık. Bu yüzden destekleme ve yetiştirme kursları açtık. Bu yıl sınava girecek olan 12’nci sınıf öğrencilerine yönelik komisyonlar oluşturup, bu öğrencilerimizin test ve deneme sınavlarında daha başarılı olmaları için gerekli çalışmaları yürüttük. İlçe de öğrenim gören bin 529 lise son sınıf öğrencisine değişen sınav sistemi hakkında seminerler verildi. Her ay tüm öğrenciler aynı anda ve aynı saatte deneme sınavlarına girdiler ve bu doğrultuda her geçen gün üniversiteye yerleşme oranımızı artıracağını düşünüyoruz. Üniversite hazırlıkta okullarımıza fotokopi kağıtları, toner ve öğrenci taşıması ile ilgili Bismil Belediyesi’nin büyük katkıları oldu. Yaptığımız çalışmalar sonucunda öğrencilerimizin ilçemizi güzel yerlerde temsil edebileceklerini, il ve ülke düzeyinde derece elde edeceklerine olan inancımız tam. Ayrıca öğrencilerimizin üniversite tercihlerinde sorun yaşamamaları için TYT sınavından sonra Tercih Danışmanlığı Merkezlerimiz kurulacak” dedi.