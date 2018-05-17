Dağkapı Meydanı Ramazan ayı boyunca şenlenecek

Geleneksel Ramazan eğlencelerinin yaşatılabilmesi amacıyla Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal’ın talimatıyla düzenlenen Ramazan etkinliklerinin ilk gecesine ilgi yoğundu. Yenişehir Belediyesi tarafından Dağkapı Meydanı’nda teravihden sonra başlayan Ramazan etkinliklerinin ilk gününde sergilenen ateş gösterileri başta çocuklar olmak üzere izleyiciler tarafından büyük bir ilgi ve beğeni ile izlendi.

Ateş gösterilerinin ardından Ramazan etkinlikleri kapsamında Dağkapı Meydanı’nda sahne alan Grup Ravza seslendirdiği birbirinden güzel ezgi ve ilahilerle davetlilere doyumsuz bir gece yaşattı. Dağkapı Meydanı’nda gerçekleşen konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Grup Ravza’nın seslendirdiği ezgi ve ilahilere eşlik etti.

Konser sonrasında belediye yetkilileri tarafından yorumladıkları eserlerle dinleyicilerin gönlünde taht kuran Grup Ravza ekibine teşekkür plaketi takdim edildi.