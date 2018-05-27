Ramazan ayı nedeniyle hasta yakınlarına iftar ve sahur da veren belediye, takdir topluyor.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında yaptığı hizmetlerle takdir topluyor. Kent dışından Diyarbakır’a gelen hasta yakınları için misafirhane açan belediye, burada tüm ihtiyaçlarını karşıladığı hasta yakınlarına Ramazan ayı nedeniyle de sahur ve iftar veriyor. 136 odadan oluşan misafirhanede her gün 350 kişi bu hizmetten faydalanıyor. Aldıkları hizmetten memnuniyet duyan hasta yakınları, belediyeye minnettar olduklarını belirterek, teşekkür etti.

“Diğer şehirler örnek almalı”

Kardeşinin kaza geçirmesi nedeniyle Kocaeli’den Diyarbakır’a geldiğini belirten hasta yakını Birsen Ardıç, “Farklı bir ilden buraya geldiğimiz zaman ne yapacağımızı bilemedik, çünkü bir hastamız var ve kafamız bir taraftan onunla meşgul. Diğer yandan da konaklamanın maddi boyutu var. Ailecek buradayız. Bunu nasıl çözeceğimizi düşünürken Büyükşehir Belediyesinin bu şekilde bir hizmeti olduğunu öğrendik. Çok güzel bir hizmet, kesinlikle diğer şehirlerin de bunu örnek almasını istiyorum. Bizleri birçok şeyden kurtarmış oldular, Allah bin kere razı olsun. 25 gündür misafirhanede kalıyorum, buradaki arkadaşlar bir ekip olarak gerçekten hasta yakınlarına her anlamda çok yardımcı oluyorlar, çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Hepsi saygılı ve iyi insanlar”

Hasta yakını Sabri Halimoğlu, kendilerine çeşitli imkanlar sunan belediyeye teşekkür ederek, “Allah razı olsun. Çalışanlarından yöneticilerine kadar hepsi saygılı ve iyi insanlar, Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.

Mustafa Güler ise, Mardin’den geldiğini belirterek, “Eskiden buraya geldiğimizde ya otellerde kalıyorduk ya birilerinin evine misafir oluyorduk. Burası bizler için çok iyi oldu” ifadelerini kullandı.