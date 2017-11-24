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24 Kasım 2017 17:17

Diyarbakır’da dostluk maçı düzenlendi

Diyarbakır’da 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle futbol dostluk maçı düzenlendi.

Diyarbakır’da dostluk maçı düzenlendi

24 Kasım 2017 17:17


Seyrantepe Spor Tesislerinde düzenlenen dostluk maçında Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim karması karşı karşıya geldi. Güneşli bir havada oynanan dostluk maçında Memursen Şube Başkanı Yunus Memiş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Direk, Yenişehir ilçe Milli Eğitim Müdürü Hüsamettin Atlı, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Naif Keleş, ve Ramazan Tekdemir, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden Spor Şube Müdürü Akın Erim ile Personel Şube Müdürü Burhan Gül de yer aldı.


Dostluk maçı İl Milli Eğitim karmasının 3-2 galibiyeti ile sonuçlandı. Maç öncesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü karması ile Milli Eğitim karması hatıra fotoğrafı çektirdi.




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