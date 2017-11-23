Diyarbakırlı öğrenci Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye milli takımı adına büyük başarıya imza atan genç sporcunun başarısı, Diyarbakır’da ve eğitim gördüğü Diyarbakır Bilfen-Bilnet Okulları’nda büyük sevinç oluşturdu. Milli takım antrenörlerinden Mehmet Yazar’ın oğlu, Ahmet Yazar’ın yeğeni ve milli sporcu Ayşe Meryem Yazar’ın da kardeşi olan Muhammed Yusuf Yazar, elde ettiği başarıyı için kendisine her türlü desteği veren Diyarbakır Bilfen-Bilnet Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç ve okuldaki öğretmenlerine teşekkür etti. Karakoç da bu büyük başarıdan dolayı genç sporcu Yazar’ı tebrik ederek, spora ve sporcuya eğitimde destek vermeye devam edeceklerini söyledi.