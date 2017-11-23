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23 Kasım 2017 13:47

Diyarbakırlı öğrenci Avrupa şampiyonu oldu

Diyarbakır Bilfen-Bilnet Okulları tarafından tam bursla ücretsiz eğitim imkanı tanınan milli karateci Muhammed Yusuf Yazar, Çekya’da yapılan Avrupa Shotokan Karate Turnuvası’nda tarihi bir başarıya imza atarak Avrupa Şampiyonu oldu.

Diyarbakırlı öğrenci Avrupa şampiyonu oldu

23 Kasım 2017 13:47


Türkiye milli takımı adına büyük başarıya imza atan genç sporcunun başarısı, Diyarbakır’da ve eğitim gördüğü Diyarbakır Bilfen-Bilnet Okulları’nda büyük sevinç oluşturdu. Milli takım antrenörlerinden Mehmet Yazar’ın oğlu, Ahmet Yazar’ın yeğeni ve milli sporcu Ayşe Meryem Yazar’ın da kardeşi olan Muhammed Yusuf Yazar, elde ettiği başarıyı için kendisine her türlü desteği veren Diyarbakır Bilfen-Bilnet Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç ve okuldaki öğretmenlerine teşekkür etti. Karakoç da bu büyük başarıdan dolayı genç sporcu Yazar’ı tebrik ederek, spora ve sporcuya eğitimde destek vermeye devam edeceklerini söyledi.




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