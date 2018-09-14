Emniyet binası yakınında şüpheli valiz paniği

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde emniyet binasının yaklaşık 150 metre yakınına bırakılan şüpheli valiz paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü ek binasına yaklaşık 150 metre uzaklıkta bulunan çocuk parkında kaldırım üzerine bırakılan valizi fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken yol trafiğe kapatıldı. Bomba imha uzmanları tarafından sinyal kesici devreye sokulurken polis MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleyerek valizi kimin bıraktığını tespit etmeye çalıştı. Bu sırada polisin yanına gelen bir kişi valizin kendisini ziyarete gelen yeğenine ait olduğunu ve içinde kitapları ve elbiseleri olduğunu belirtti. Valizin için şüpheli bir şey olmadığı anlaşılınca valiz sahibine teslim edildi.

Kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı.