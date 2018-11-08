Gönüllü kurulan grup, 3 bin 500 kişiye eğitim verdi

İnsansız Hava Araçlarının (İHA) yaygınlaşmasıyla beraber doğan eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla ilk başlarda gönüllülük esasına göre kurulan Drone Türk Grubu, Türkiye'nin değişik şehirlerinde bugüne kadar 3 bin 500 kişiye eğitim verdi.

Türkiye'de hemen her sektörde kullanılmaya başlanan İnsansız Hava Araçları (İHA) için kamu kurum ve kuruluşları da çağa ayak uydurmak amacıyla drone uçurmaya başladı. Kullanımı için eğitim ve ehliyet gereken droneler için doğan eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla ilk başlarda gönüllük esası ile kurulan Drone Türk Grubu, 2015 yılından beri verdiği eğitimlerde yaklaşık 3 bin 500 kişiye eğitim verdi. Diyarbakır'da da Drone Türk Grubu tarafından DSİ. 10. Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda 60 kişilik bir gruba 4 günlük eğitim sonunda ehliyetleri verildi.

“Büyük bir kitleye ulaştık”

Drone Türk Grubu eğitimcisi Gürhan Ünses, 2015 yılından beri İHA eğitimleri verdiklerini belirterek, "Yaklaşık 3 bin 500 katılımcımızla beraber bu 120'nci eğitimimiz. Büyük bir kitleye ulaştık. Gönüllülük esası ile kurmuş olduğumuz bu grupta İHA kullanıcılarına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün kuralları çerçevesinde bildiklerimizi ve Türkiye'de İHA'ların nasıl kullanılması gerektiğini elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Yeni kullanıcıların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün kurallarına uygun bir şekilde sahalarda izinleriyle beraber uçmalarını tavsiye ediyoruz. Diyarbakır DSİ 10. Bölge Müdürlüğüne de bize sunduğu imkandan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.