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Kayapınar'da ‘Pırtlatan Bal' sahnelendi

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesine bağlı Bilgi Evlerinde eğitim gören öğrenciler tarafından Aziz Nesin’in "Pırtlatan Bal" adlı oyunu sahnelendi.

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesine bağlı Bilgi Evlerinde eğitim gören öğrenciler tarafından Aziz Nesin'in "Pırtlatan Bal" adlı oyunu sahnelendi.


Kayapinar Belediyesine bağlı Fırat Mahallesi Bilgi Evi 1'de drama kursu kapsamında "Pırtlatan Bal" adlı oyun bilgi evinde eğitim gören öğrenciler tarafından sahnelendi. Cegerxwin Gençlik, Kültür ve Sanat Merkezinde sahnelenen oyun bilgi evinde eğitim gören 15 öğrenci ve eğitmenleri tarafından hazırlandı. Oyunu öğrenciler ve velileri izledi.

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