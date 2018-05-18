Kaymaz’dan ‘Büyük Kudüs’ buluşmasına davet

Bölgedeki olayların tırmanmasında ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması kararının önemli bir etken olduğuna dikkat çeken Atilla Kaymaz, "Amerika’nın o açıklaması, sadece Birleşmiş Milletler kararlarını değil, aynı zamanda Kudüs’ün asırlardır devam eden kadim kurallarına da aykırıdır. Bu adım uluslararası hukukla birlikte tarih ve sosyal gerçeklerin hiçe sayılması anlamına gelmektedir” dedi.

İsrail’in atacağı her adımın, Filistin topraklarında işgalci olduğu gerçeğini ortadan kaldırmayacağına vurgu yapan Erdemliler Hareketi İl Başkanı Kaymaz, şöyle konuştu:

“İsrail bu tutum ve davranışlarıyla bir terör devleti olduğunu teyit etmektedir. Canlı yayında elinde taş ve sopa bulunan sivil Filistin halkına içinde gerçek mermi bulunan silahlarla ateş açarak bir terörist devlet olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. Kudüs, Türkiye ve bütün dünya Müslümanlarının kırmızı çizgisidir ve Kudüs Filistin’in başkentidir. Hep de öyle kalacaktır. İlk kıblemiz olan Kudüs’e yapılan alçakça, haince saldırıları lanetliyoruz. Bedeli ne olursa olsun Kudüs’ü ABD ve İsrail’e teslim etmeyeceğiz. Kudüs’te Filistin’in Birleşmiş Miletler kararıyla defalarca tasdik olunmuş haklarını yok sayan her adım, farklı dinlere mensup insanların bir arada yaşama iradesine vurulmuş ağır bir darbedir. Kudüs’ün statüsü konusunda atılacak yanlış bir adım tüm İslam aleminde bir infiale neden olacak, barış zeminini dinamitleyecek, bölgemizde yeni gerilimlerin, çatışmaların fitilini ateşleyecektir. ABD ve İsrail’in Kudüs konusunda attıkları adımlara karşı İslam ülkelerinin seslerini gür çıkartmaya davet ediyorum. Ortadoğu’da barış için tek yol başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasıdır. Filistin’de bugün yaşanan insanlık dramını bu soykırımı hangi tarafta olursa olsun, ister ABD, ister İsrail, bu işgalci zihniyeti lanetliyorum. 400 yıldır Kudüs’te adaletle hizmet etme bahtiyarlığına nail olmuş bir ecdadın torunları olan bizler her zaman Filistin’in yanında olacağız. Bu vesileyle 20 Mayıs Pazar günü Sayın başbakanımız Binali Yıldırım’ın da katılacağı Büyük Kudüs Buluşmasına bütün Diyarbakırlı hemşerilerimi davet ediyorum".