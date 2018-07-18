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18 Temmuz 2018 17:41

Lice’de kilitli parke çalışmaları aralıksız devam ediyor

Diyarbakır’ın Lice İlçe Belediyesi tarafından merkez ve kırsal mahallelere kilitli parke taşı döşeme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Lice’de kilitli parke çalışmaları aralıksız devam ediyor

18 Temmuz 2018 17:41


Lice Belediyesi ilçe merkezindeki imkan ve hizmetlerin tamamını kırsal mahallelere de götürüyor. İlçenin her noktasında yaşayan vatandaşların hizmetlerden eşit faydalanmasını amaçlayan belediye, ilçe merkezinde olduğu gibi kırsal mahallelerde de hummalı bir çalışma yürütüyor. Lice Belediyesi fen işleri müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde 36 bin metrekare ve Oyuklu Mahallesi’nde 26 bin 76 metrekarelik yapılması planlanan kilitli parke taşı döşemesi çalışmalarına başladı.


Lice Kaymakamı ve Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik, daha yaşanabilir bir ilçe için hedeflerine ulaşacaklarını dile getirdi. Çelik, "İlçemizde gerek merkez mahallelerde gerekse kırsal mahallelerde önemli yatırımlara imza attık. İlçe halkımızla el ele vererek daha güzel, daha yaşanabilir bir ilçe hedefimize ulaşacağımızdan hiç kuşkumuz yok’’ dedi.




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