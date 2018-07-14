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14 Temmuz 2018 22:09

Şehit ve gazi aileleri 15 Temmuz yemeğinde buluştu

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 15 Temmuz anma yemeğinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Şehit ve gazi aileleri 15 Temmuz yemeğinde buluştu

14 Temmuz 2018 22:09


Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 15 Temmuz anma yemeğinde şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi. Bir otelin bahçesinde gerçekleştirilen 15 Temmuz anma yemeğinde Güzeloğlu’nun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, şehit yakınları, gazi ve gazi aileleri katıldı.


15 Temmuz şehitleri anıldıktan sonra misafirlere seslenen Vali Güzeloğlu, bu milletin 7’den 77’sine dimdik ayakta olacağını ve olmaya devam edeceğini belirtti. Vali Güzeloğlu, “Diyarbakır’da birlik ve beraberliğimizin mührü bu aziz şehirde, Türkiye’nin diğer bütün illerinde olduğu gibi, o gece dimdik ayakta ve iradesiyle değerlerine sahip çıkma noktasında bir büyük kararlık sergilemiştir. Bayrağı ve kararlığıyla Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara çıkmış ve demokrasi nöbetlerinde her gün artan bir kararlığıyla o duruşu sergilemiştir. Biz inanıyoruz bu dualı millet ve kutlu devlet sonsuza kadar ilelebet manidar olacaktır. Gelecek her gün daha gelişmiş ve güçlü bir ülke olarak yoluna devam edecektir. Bugün 2 yıl önceki o ihaneti unutmadığımızı, unutturmadığımızı simgelemek üzere bir aradayız. Rabbim 15 Temmuz şehitleri ve bütün şehitlerimize gani gani rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin, bizleri onların şefaatine daim eylesin kahraman gazilerimize de milletçe şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.




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