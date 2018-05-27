Diğer
Kategoriler
27 Mayıs 2018 15:48

Şizofreni hastası polisi yaraladı

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde şizofreni hastası bir şahıs, olay çıkarması ihbarı üzerine gelen polisi bıçakla yaraladı.

Şizofreni hastası polisi yaraladı

27 Mayıs 2018 15:48


Olay, Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Büyükakar Sokak’ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şizofreni hastası A.T.’nin (40) anne ve babasını darp edip, vücuduna bıçakla kesikler attığını gören komşuları durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, A.T.’yi sakinleştirerek, elindeki bıçağı almak istedi. Ancak A.T. bıçak ile bir polis memurunu göğsünden yaraladı. Hafif yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. A.T. ise sağlık ekipleri gözetiminde gözaltına alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
33
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç