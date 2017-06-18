Tahta beşikleri nostalji sevenlerin ilgisi ayakta tutuyor

Diyarbakır’da baba mesleği marangozluğu devam ettiren Hasan Durmaz, tahta bebek beşiklerinin eskiye nazaran çok rağbet görmese de faydalarını bilen insanlar tarafından hala tercih edildiğini söyledi. Şimdiki teknolojik beşiklerin düz olduğu için çocuğun gazını almadığını ancak eski tahta beşiklerin sağa sola sallanarak çocuğun gaz sorununun aşılmasına yardımcı olduğunu kaydeden Durmaz, “Yıllardan bu yana yaptığım bir iş marangozluk. Baba mesleğidir. Bizim iş ahşap üzerine ama bu beşiklerin demir olanları da var. Çocukların oynaması için küçük beşik, çocukların yatması için de büyük tahta beşikler yapıyoruz. Bu beşiğin özelliği çocuğun rahat yatmasıdır. Çocuk bu beşikte yatarsa sağlıklı büyür. Şimdiki karyolalar düz sallandığı için çok faydalı değil. Çocuk süt içtiği için çocukta gaz oluşur. Çocuk düz yatakta yattığı zaman ağlar, duramaz, sancılanır, yatamaz, uykusu gelmez. Bu bizim yaptığımız sallanır beşikler çocukları rahat ettirir. Beşikler sallandığı için çocuklar rahat yatar” dedi.

Ahşabın her daim sağlıklı olduğunu da sözlerine ekleyen Durmaz, “Ahşap daima sağlıklı olur. Diyarbakır’da hem doğum oranı fazla hem de nüfus fazla olduğu için tahta beşiklere rağbet var. 8-9 senedir Diyarbakır’da baya bir nüfus artışı oluyor. Çevre illerden göçte alıyor. Çevre illerden göç aldığı için nüfusu hızla büyüyor. Günde 3 tane beşik yapabiliyoruz. Beşiklerin fiyatları 60 liradan başlıyor, 100 liraya kadar çıkıyor” diye konuştu.