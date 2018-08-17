Diğer
Kategoriler
17 Ağustos 2018 11:14

Terörün izleri silindi, ziyaretçi akınına uğruyor

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaşanan terör olaylarından sonra başlatılan restorasyon çalışmaları ile ilçede yer alan Hz.

Terörün izleri silindi, ziyaretçi akınına uğruyor

17 Ağustos 2018 11:14

Süleyman Cami’sine ziyaretçi akını devam ediyor.


Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesinde yaşanan terör olaylarının ardından teröristlerin tahrip ettiği tarihi yapılar devlet imkanlarıyla yeniden ayağa kaldırılıyor. Başlatılan restorasyon çalışmalarıyla tahribat onarılırken, ilçede bulunan Hz. Süleyman Cami’sine yerli ve yabancı turist akını devam ediyor. Diyarbakır’da 2015 yılında terör olaylarında zarar gören tarihi Sur ilçesi restorasyon çalışmalarından sonra ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Kentte sağlanan huzurlu ortamdan faydalanmak isteyen vatandaşlar soluğu Sur ilçesinde aldı. İlçede yer alan tarihi yerlerden biri olan Hz. Süleyman Camisine gelen yerli ve yabancı turistler, gezdikleri tarihi mekanlara hayran kaldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç