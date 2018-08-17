Terörün izleri silindi, ziyaretçi akınına uğruyor

Süleyman Cami’sine ziyaretçi akını devam ediyor.

Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesinde yaşanan terör olaylarının ardından teröristlerin tahrip ettiği tarihi yapılar devlet imkanlarıyla yeniden ayağa kaldırılıyor. Başlatılan restorasyon çalışmalarıyla tahribat onarılırken, ilçede bulunan Hz. Süleyman Cami’sine yerli ve yabancı turist akını devam ediyor. Diyarbakır’da 2015 yılında terör olaylarında zarar gören tarihi Sur ilçesi restorasyon çalışmalarından sonra ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Kentte sağlanan huzurlu ortamdan faydalanmak isteyen vatandaşlar soluğu Sur ilçesinde aldı. İlçede yer alan tarihi yerlerden biri olan Hz. Süleyman Camisine gelen yerli ve yabancı turistler, gezdikleri tarihi mekanlara hayran kaldı.