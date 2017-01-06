Uşak’tan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’yı ziyaret etti.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ve eşi Halime Cahan ile Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ufuk Uğur, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’yı makamında ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Atilla, ziyaret nedeniyle Cahan’a teşekkür ederken, Cahan ise Atilla’ya çalışmalarında başarılar diledi.

Görüşmede Atilla ve Cahan, belediye hizmetlerine ilişkin görüş alış verişinde bulundu.