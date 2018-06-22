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22 Haziran 2018 13:53

Yıldırım vatandaşları oy kullanmaya çağırdı

Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Özkan Yıldırım, vatandaşları sandıkta oy kullanmaya davet etti.

Yıldırım vatandaşları oy kullanmaya çağırdı

22 Haziran 2018 13:53


Yıldırım, “Seçime 2 gün kala, bütün Diyarbakır halkımı sandığa davet ediyorum. Kararsız olan olmayan bütün Diyarbakır halkı Türkiye ve Diyarbakır için gerçekten bu seçim çok önemli. Biz siyasetten gelme değiliz, ama son 2 aydır hiçbir siyasetçi bizim kadar ne çalıştı, ne de bizim gibi siyaseti bildi. Biz şuana kadar 10 bin 500 esnaf, 230 bin vatandaş ile buluştuk. Dokunarak, konuşarak dertlerini anlayarak hep beraber 24 Haziran’a yürüdük” dedi.



“İthal değiliz buraların yerlisiyiz”


İthal olmadığını belirten Yıldırım, “Biz buranın yerlisiyiz, bu memleketin toprağındanız. Diğer siyasi partililer gibi ithal değiliz. Ben bütün samimiyetimle inanıyorum ki 24 Haziran’da siyasi partileri hayal kırıklığına uğratacağız. Yıllardır başkaları bizi yönetti, bu sefer biz kendimizi yöneteceğiz. Değişim lazım, yenilik lazım, yeni nesil lazım, yeni beyin lazım, taze kanlar lazım. Çünkü biz gençler kendimizi ifade edebiliyoruz. Bu kritik seçime 2 gün kala vatandaşlarımıza sesleniyorum lütfen iyi araştırın, değerlendirin ve tercihinizi yapın” diye konuştu.




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