Akçakoca’da feci kazada ölenlerin isimleri belirlendi

Kaza, öğlen saatlerinde Düzce Akçakoca sapağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce’den Karadeniz Ereğli istikametine gitmekte olan 67 LJ 313 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 81 KJ 301 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan anne Elif Tümen ve baba Mustafa Tümen olay yerinde hayatını kaybederken, çocukları Zeynep ve Ömer Tümen ise yaralandı. Ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı çocuklar, buradan Düzce Üniversite Hastanesine sevk edildi.

Kazada tıra saplanan araç, Akçakoca itfaiye ekipleri tarafından vinç vasıtasıyla çıkarıldı. Görgü tanıkları, otomobilin son hızla geldiğini, fren bile yapmadığını söylediler.