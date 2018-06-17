Bakan Özlü, Düzce’de nikah şahidi oldu

Düzce Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan melensupark içerinde yer alan nikah salonunun ilk çifti Songül Ay ve Sinan Gündoğdu oldu. Sinan Gündoğdu ve Songül Ay çiftinin nikahlarını Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay kıydı. Çiftin nikah şahitliğini ise Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Düzce Milletvekilleri Ayşe Keşir ile Fevai Arslan, AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin yaptı. Nikahın kıyılmasının ardından Faruk Özlü, nikah Cüzdanını gelin Songül Gündoğdu’ya vererek mutluluklar diledi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Melensu Parkı gezerek, Belediye Başkanı Dursun Ay’dan proje ve park hakkında bilgiler aldı.