Bayramın ilk günü kayboldu halen aranıyor

Edinilen bilgilere göre, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde köylüler tarafından DSİ’ye ait sulama kanalı kenarında otururken görülen Ekrem Dinar isimli şahıs ortadan kayboldu. 50 Yaşındaki Ekrem Dinar’dan 3 gündür haber alınamayınca, şahsın yakınları durumu jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri de Ekrem Dinar’ın kaybolduğu bölgede yaptıkları incelemenin ardından AFAD ve DAKE ekiplerinden yardım istedi. Ekipler Ekrem Dinar’ın bulunması için çalışma başlattılar. Gidebileceği yerleri araştıran ekipler ayrıca şahsın son olarak görüldüğü sulama kanalında da arama çalışması yaptı.

Şahsa bütün arama çabalarına rağmen ulaşılamayınca, ekipler çalışmalara ara verdi.