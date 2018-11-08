Doç Dr. Okan, ''Konuralp kazı çalışmalarıyla şehre çok önemli kültür mirası kazandıracağız''

Dr. Emre Okan, Batı Karadeniz Bölgesinin tek antik kenti olan Konuralp'te devam eden kazı çalışmaları tamamlandığında şehre çok önemli bir kültür mirası kazandıracaklarını söyledi.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, düzenlediği konferansa Dr. Emre Okan katıldı.

Orman Fakültesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programa; Fakülte Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Necmi Aksoy, Düzce Belediyesi Arkeoloğu Güldemet Yıldız Dursun, Düzce Belediyesi Konuralp Sorumlusu Ali Şengül, öğretim elemanları ve öğrenciler katılım gösterdi.

“Son Kazılar Işığında PrusiasAd Hypium (Konuralp) Antik Tiyatrosu” başlıklı sunumunu yapan Doç. Dr. Emre Okan, dünya tarihinde iz bırakmış antik tiyatroların gelişimi hakkında katılımcıları bilgilendirdikten sonra Düzce'de bulunan ve Batı Karadeniz'in Efesi olarak adlandırılan Konuralp Antik Tiyatrosu hakkında bilgiler paylaştı.

Konuralp Antik Kenti tiyatro kazısına ilk olarak 2013 yılında başlandığını belirten Doç. Dr. Okan, tiyatro ve tiyatro çevresindeki kazıların, Düzce Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Düzce Belediyesi desteğiyle Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü danışmanlığında Konuralp Müzesi Müdürlüğü Başkanlığında sürdürüldüğünü ifade etti.

Milattan önce inşa edildiği bilinen antik tiyatronun asıl gelişimini Roma döneminde gerçekleştirdiğini belirten Emre Okan, kullanılan malzemelerin hem görsel, hem de işlevsel olmasının antik tiyatronun sanat alanında oldukça ileride olduğunu kanıtladığını söyleyerek, ortaya çıkan duvarların da harçsız olduğunu ve oldukça düzgün bir şekilde örüldüğünü kaydetti.

Yapılan kazılarda Anadolu'nun çeşitli bölgelerine ait amforaların çıkarıldığını katılımcılarla paylaşan Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, bu buluntuların ticareti işaret ettiğini belirterek, yöreye ait üzüm şıralarının üretildiğini sözlerine ekledi. Kazı alanında görev yapan herkesin 2018 yılında oldukça verimli bir çalışma dönemi geçirdiğini ifade eden Doç. Dr. Emre Okan, desteklerin sürmesi halinde şehre çok önemli bir kültür mirası kazandıracaklarını vurguladı.

Program sonunda yaptığı başarılı çalışmalar ve sunumu için Doç. Dr. Emre Okan'a Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.