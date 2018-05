Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde Demans Polikliniği hizmete girdi

Düzce Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hulusi Keçeci başkanlığında Düzce ve çevre illerden gelen hastaların takip ve tedavisinin yapılacağı Demans Polikliniği, Salı günleri hizmet verecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hulusi Keçeci, ortalama yaşam süresinin artması sonucu demans hastalıklarının özellikle yaşlı kesimde oldukça sık görüldüğünü ifade ederek, “65 yaş ve üzeri her 10 kişiden birinde, daha ileri yaşlarda ise neredeyse her iki kişiden birinde demans tablosu görülmektedir. Demans, her ne kadar öncelikle bellek fonksiyonlarında bozukluk sonucu unutkanlık şikayeti ile dikkat çekse de, aslında eşlik eden ve farklı başlangıç tipleri ile geniş bir hastalık grubudur” dedi.

Demans hastalıklarından en sık rastlanılan ve bilinenin, Alzheimer hastalığı olduğunu belirten Prof. Dr. Keçeci, yine beyin-damar rahatsızlıkları ile benzer birçok hastalık sonucunda demansın yüksek oranda görülebileceğini ifade etti. Hastalığın altta yatan nedene göre, uzun süreli ve tek elden takip ve tedaviyi zorunlu kıldığını belirten Prof. Dr. Keçeci, geri döndürülebilir demans gruplarında erken tanı ve tedavinin hastalığı tamamen ortadan kaldırdığına vurgu yaptı.

Diğer guruplarda demansın ilerleyişine paralel uygulanacak tedavi protokollerini bir disiplin altında uygulamak gerektiğinin altını çizen Keçeci, bu disiplinin ancak aynı merkezde takiple mümkün olabileceğini dile getirdi.

Demans hastalıklarının, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sağlık sorunu olduğunu anımsatan Keçeci, Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde hizmete giren Demans Polikliniği ile hastaların periyodik olarak izlenebileceğini ve tedavi imkanlarından yararlanmak isteyen hastaların, Düzce Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Polikliniği içerisinde bulunan Demans Polikliniği’ne başvurarak gerekli desteğe ulaşabileceklerini sözlerine ekledi.