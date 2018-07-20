Düzce Üniversitesi’nden bir başarı daha

İletişim ve halkla ilişkiler üzerine eğitim gören Düzce Üniversitesi öğrencileri; Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Öğr. Gör. Nurgül Soydaş ve Öğr. Gör. Turgay Yavaş’ın öncülüğünde büyük bir çalışmayı hayata geçirdiler. Ön sözünü; halkla ilişkiler duayeni Betûl Mardin ve Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ın, son sözünü Can Yılmaz’ın yazdığı; editörlüğünü Gölyaka Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencilerinin üstlendiği “#İletişim Bence, Dumandan (#) Hashtag’e İletişim” başlıklı kitap, İnkılap Yayınevi’nden çıktı.

Küresel dünyada, değişen yaşam şartları ve bakış açıları göz önüne alındığında; günümüzde bilimde ve teknolojide akıl almaz derecede bir hız ve değişim görülmektedir. Bu kadar hızlı değişmelerin yaşandığı bir süreçte insan ilişkilerinde neden bir gelişme ve değişme yaşanmadığı sorusu önemlidir. Bu soruya; teknolojik döngünün insan hayatlarının önüne geçmesi, insana göre şekillenen teknolojiden ziyade, teknolojiye uygun şekillenen hayatlar ve ilişkiler anlayışı yanıtı, çok da yanlış olmayacaktır. Teknolojik değişmeler, kültürel özellikler, iletişimde sorun odaklı olmak, çözüm üreten süreçler üzerine odaklanamamak, bilgi ve ilgi eksikliği, hatta iletişimin öğretilemez kanısı bu durumu destekleyici diğer yanıtlar olarak sıralanabilir. İletişim, doğru zamanda, doğru kanalla, doğru alıcıya, doğru mesajı en doğru şekilde iletmektir. Bu doğru kavramının altını kalın çizgilerle çizen unsur ise “etkili iletişim becerileri” olmaktadır.

#İletişim Bence, Dumandan (#) Hashtag’e İletişim adlı kitapta; kişilerarası iletişim kavramı, tanımı, süreci, iletişimin temel öğeleri, bunların işlevleri ve amaçları üzerinde ayrı ayrı duruluyor. Farklı dillerde iletişim kavramının nasıl ele alındığı ve ne anlama geldiğini inceleyen kitapta; kültür aktarım aracı olarak “atasözleri”ne yer verilerek, atasözleri, kültür, iletişim ilişkisi ortaya koyuluyor. İletişimi “Google”a sorarak arama motorunun da zaman içerisinde kendisini nasıl güncellediğine de yer vermeye çalışan kitap, mikropları inceleyerek bakteriler arasındaki iletişimi de sorguluyor. İletişimsizlik ve buna bağlı olarak da insanlar üzerinde yaratılabilecek iletişimsizlik olgusu irdelenerek, iletişim sürecini engelleyen sorunları ortadan kaldırabilmek amacıyla çözüm önerileri ve etkili iletişim yöntemlerine de yer veriliyor.

Kitapta; halktan beş bin kişiye, meslek profesyonelleri olarak nitelendirilen Türkiye’nin en gözde şirketlerinin kurumsal iletişim müdürlerine ve Türkiye’nin kanaat önderleri olan saygın isimlere “İletişim nedir?” sorusu sorularak günümüz iletişimi analiz ediliyor.

Ön sözünü; halkla ilişkiler duayeni Betûl Mardin ve Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ın, son sözünü de Can Yılmaz’ın kaleme aldığı “#İletişim Bence, Dumandan (#) Hashtag’e İletişim” isimli eseri; Cem Yılmaz, Sunay Akın, Hülya Avşar, Cem Arslan, Hülya Koçyiğit, Güneri Civaoğlu, Zafer Algöz, Yılmaz Vural, Haldun Dormen, Üstün Dökmen ve Ceyhun Yılmaz destekleyerek iletişimi tanımlıyor.

Kitabın editörlüğünü üstlenen Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, hem teori, hem de pratiği bir arada deneyimleyerek önemli bir başarının sahibi oluyor.