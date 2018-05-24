Polis Güven Huzur uygulaması yaptı

Ülke genelinde eş zamanlı olarak halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında Düzce Merkez ve İlçelerde bin 201 şahsın GBT yönünden sorgusu yapıldı. Borcunu ödeme şartının ihlalinden aranma kaydı bulunan 1 şahıs gözaltına alınırken yoklama kaçağı olan 7 şahıs hakkında gerekli işlem yapıldı.

Umuma açık yerlere yönelik yapılan uygulamalarda ise 42 işyeri kontrol edilirken bir işyerine kapalı alanda sigara içirmekten tutanak tanzim edilerek 2 şahsa sigara içmekten toplamda 254 TL idari para cezası kesildi.

Trafik yönünden 70 araç kontrol edilirken kusurlu görülen 9 araç sürücüsüne 10 bin 311 TL idari para cezası uygulanırken 7 araç trafikten men edildi. Uygulamaların devam edeceği bildirildi.