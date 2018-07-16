2018 Kırkpınar Şampiyonu ‘Okulu’ altın kemer sırlarını anlattı

tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu, dualı çayır Er Meydanı’nda kazandığı altın kemeri şehitlerimize armağan ettiğini söyledi.

Bu yıl ’si düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, birbirinden zorlu 6 başpehlivanlık müsabakalarından galip gelerek, altın kemeri boynuna takan ve Kırkpınar Şampiyonu olan Antalyalı başpehlivan Orhan Okulu, Antalya’dan Edirne’ye uzanan altın kemer yolculuğunu ve başarısının sırlarını anlattı.

“Altın kemeri şehitlerimize armağan ediyorum”

2018 yılı Kırkpınar Şampiyonu Orhan Okulu, altın kemerini 15 Temmuz Demokrasi şehitlerine ve tüm şehitlerimize armağan ettiğini belirterek, “Biz 2015 yılında başpehlivan olmuştuk Kırkpınar’da. Hedefimiz tabii ki Kırkpınar’da 3 yıl üst üste başpehlivan olarak altın kemerin ebedi sahibi olmaktı. Olmadı. Geçen yıl da finalde kaybettim. Şimdi 2018’de Kırkpınar başpehlivanı oldum. Mutluyuz. Şimdi ki hedefimiz altın kemeri burada 3 yıl üst üste alıp ebedi sahibi olmak. Bu kemeri Antalya halkına, 15 Temmuz Şehitlerimize armağan ediyorum ve onlara Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitlerimize armağan ediyorum kemeri. İnşallah altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyorum” dedi.

“Altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyorum”

Okulu, bir yol boyunca en iyi şekilde Kırkpınar’a hazırlandığını anlatarak, “Kondisyon ağırlıklı antrenmanlar yaptık. Kışın kamplarımız oldu. Biz inanıyorduk, başaracağımıza. Ramazan ayı boyunca Antalya’nın Korkuteli Yaylası’nda bir ay son kampımızı yaptık. Antrenmanlarımız kondisyon ağırlıklı çalışmalar ve kros koşularıyla devam etti bir ay boyunca. Tabii iyi çalışmamızın, emeğimizin karşılığını aldık. İnşallah hedefimizde altın kemerin ebedi sahibi olmak” diye konuştu.

“2000 yılında 9 yaşında ilk kez Kırkpınar’a ayak bastım”

İlk kez 2000 yılında 9 yaşında Minik 1 boyu ile Kırkpınar Er Meydanı’na ayak bastığını hatırlatan 27 yaşındaki başpehlivan Okulu, “Minik 1 boyunda ikinci olarak Kırkpınar’a başladım. Ondan sonra her yıl boy atlayarak, 2012 yılında başa çıktım. 2015 yılında da başpehlivan oldum. Şimdi de bu yıl 2018’de yeniden başpehlivan” şeklinde konuştu.

“Benden 20 kilogram ağırlar, kondisyon ve gücümle kazandım”

Kırkpınar’ın Er Meydanı’ndan ‘Geri vitesi olmayan pehlivan’ olarak anılan Orhan Okulu, rakiplerini yenmesinin sırlarını da açıklayarak, “Tabii ki biz kondisyon ağırlıklı çalışıyoruz. Rakiplerimiz bizden daha ağır. 20 kilogram civarında benden daha ağırlar. Onun için biz de kondisyon ağırlıklı çalıştık. Tabii onları yorarak, yenmeye gidiyoruz. Ondan biraz kondisyonumuz iyi olduğu için, havalarda bu yıl çok sıcak gitti. En çok zorlandığım maçlar 16 kişide Nedim Gürel ile ve son 4’te Serhat Balcı ile oldu. Bir tek ilk turu direkt yenerek geçtim, diğerleri puanlama ile bitti. Şaban Yılmaz ile de finalde karşılaştık. Tabii onun da o yaşa rağmen finale gelmesi iyiydi. Sonunda onu da yenerek, başpehlivan oldum” ifadelerini kullandı.

Kemal Yılmaz: “Yağlı güreş için bütün yeteneklere sahip”

2018 yılı Başpehlivanı Orhan Okulu’nun antrenörü Kemal Yılmaz da Orhan Okulu’nun hiç minder güreşi yapmadığını sadece yağlı güreştiğini hatırlatarak, “Yağlı güreş üzerine bir yeteneği var. Yağlı güreş için bütün yeteneklere sahip. Hırslı, profesyonel, beslenmesiyle, dinlenmesiyle, çalışmasıyla her şeyi A’dan Z’ye yapıyor. Tabii bu da başarıyı getiriyor” açıklamasında bulundu.

“Oturdu mu bir kuzu yemez”

Antrenör Yılmaz, başpehlivanların ‘Oturdu mu bir kuzu yer’ sözlerinin güreş camiası içerisinde biraz abartıldığını dile getirerek, “Dedikleri gibi çok bir şey yemez aslında. Normal spor yapmayan bir insanın yediği kadar ancak yer. Oturdu mu bir kuzu yemez. Onu hiç görmedim ben. Rahmetli Cengiz Elbiye vardı, o biraz güzel yemek yerdi. Onu bilirim” dedi.

“15 Temmuz nedeniyle davul zurna istemedik”

Kırkpınar finalinin 15 Temmuz’a denk gelmesi nedeniyle, kazandıkları şampiyonluğu buruk yaşadıklarını anlatan Yılmaz, “Dün 15 Temmuz’un yıl dönümüydü. Ondan dolayı tabii ki buruk bir sevinç yaşadık. Allah milletimize bir daha böyle bir olay yaşatmasın inşallah. Ondan dolayı da biz davul zurnayı istemedik” diyerek sözlerini noktaladı.