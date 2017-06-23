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23 Haziran 2017 22:45

Bakan Eroğlu: “Fikir üreten, Türkiye’ye katkı veren muhalefet istiyoruz”

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Durmadan Türkiye’nin önünü kesecek, şimdiden ekonomik sıkıntıları yabancılara mesaj verecek muhalefet yerine gerçekten fikir üreten, Türkiye’ye katkı muhalefet istiyoruz” dedi.

Bakan Eroğlu: “Fikir üreten, Türkiye’ye katkı veren muhalefet istiyoruz”

23 Haziran 2017 22:45


Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Edirne’ye yaptığı bir dizi ziyarette AK Parti Edirne İl Başkanlığı’na ziyarette bulundu. Bakan Eroğlu burada yaptığı açıklamada, “Türkiye’de en büyük sıkıntı ne biliyor musunuz? Gerçekten fikir üreten sağlıklı düşünen bir muhalefet olmaması” diye konuştu.



“Fikir üreten, Türkiye’ye katkı veren muhalefet istiyoruz”


Bakan Eroğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı yürüyüşe değinerek, “Bu mağlubunuz iktidar ne yapabilir yani, Türkiye karıştırmak istiyor, Kılıçdaroğlu’nu görüyorsunuz. Hizmet yapacağı, fikir üreteceği yerde yollarda yürüyor. Boşuna kendini ayaklarını yorma. Tabi yollar yürümekle açılmaz ama kendini yorma. Türkiye’de en büyük sıkıntı ne biliyor musunuz? Gerçekten fikir üreten sağlıklı düşünen bir muhalefet olmaması. Çünkü muhalefetlerde de demokraside de şarttır. Takdir ediyorum ama dünya da öyle. Şunu da daha iyi yapsaydınız diyebileceğimiz bir muhalefete ihtiyacımız var. Durmadan Türkiye’nin önünü kesecek, şimdiden ekonomik sıkıntıları yabancılara mesaj verecek muhalefet yerine gerçekten fikir üreten, Türkiye’ye katkı veren muhalefet istiyoruz. İnşallah yakın zamanda dönüşür” dedi.




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