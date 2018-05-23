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23 Mayıs 2018 14:10

Edirne’de fırınlara Ramazan denetimi

Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı İşyeri Denetim Birimi ve Zabıta ekipleri Ramazan Ayı nedeniyle fırınlara yönelik gerçekleştirdiği denetimleri sıklaştırdı.

Edirne’de fırınlara Ramazan denetimi

23 Mayıs 2018 14:10

Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, hijyen ve gramaj yönünden fırınların denetlendiğini belirterek, hedeflerinin gıda ürünlerinin sağlıklı bir şekilde tüketiciye ulaştırılması olduğunu söyledi.


Gıda ürünlerinin sağlıklı bir şekilde tüketiciye ulaşması ve kalitenin sürdürebilirliği adına çalışmalarını sürdüren Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı İşyeri Denetim Birimi ve Zabıta ekipleri Ramazan Ayı’nın yaklaşmasıyla birlikte denetimlerini de sıklaştırdı. Ekipler, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu başkanlığında Edine merkezde bulunan fırınlara giderek, incelemelerde bulundu. İşletmelerin hijyene önem verip vermediklerini araştıran ekipler, pide ve ekmek gramajlarını da kontrol etti.


Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu denetimlerin devam edeceğini belirterek, “Yıldırım, Yeni İmaret ve Şükrüpaşa Mahallelerinde 55 fırını denetledik. Fırıncılarımızı önce eğitip, sonra denetliyoruz. Eğiterek, fırıncı arkadaşlarımızı belli bir noktaya getirdik. Halkımızın ekmeği sağlıklı bir şekilde yemesini sağlayacağız. En ufak bir sorunda üzerine gideceğiz. Esnafımıza da teşekkür ediyorum. Bu konuda belirli bir noktaya kadar geldik. Bütün fırınlarımızı gıda mühendisleri ve teknisyenleri eşliğinde denetlenecek. Bütün esnafımızla uyumlu bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Denetlenmek demek güvenilmez anlamına gelmiyor. Esnafımız da bunun farkında. Denetimlerimiz devam edecek” dedi.




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