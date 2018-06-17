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17 Haziran 2018 18:18

Edirne’de iki ayrı kaza: 1 ölü, 8 yaralı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen kazalarda 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Edirne’de iki ayrı kaza: 1 ölü, 8 yaralı

17 Haziran 2018 18:18

Meydana gelen ölümlü kazada bir kişi aracıyla birlikte dereye uçtu.


Uzunköprü ilçesine bağlı çakmak köyünde sabah erken saatlerde ilçe merkezine gelmekte olan 59 FH 757 plakalı araç sürücüsü, Ü.P. virajı alamayarak otomobil ile dereye uçtu. Araçta bulunan Ü.P. sıkıştığı yerden çıkamadığı için boğularak olay yerinde hayatını kaybetti. Uzunköprü itfaiye ekipleri suya gömülü olan aracın içindeki Ü.P.’yi sıkıştığı yerden çıkardı.


İkinci kaza, Uzunköprü ilçesine bağlı Kurtbey köyünde meydana geldi. Kurtbey köyünde aynı güzergahta ilerlemekte olan hafif ticari bir araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olay sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 8 kişi yaralanırken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.




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