Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 15:43

Havası en kirli ilçede kömür satışları şimdiden gündeme geldi

Kış mevsiminde Türkiye’nin en kirli havasına sahip olan Edirne’nin Keşan ilçesinde, kış sezonu gelmeden kömür satışları yeniden gündeme geldi.

Havası en kirli ilçede kömür satışları şimdiden gündeme geldi

11 Temmuz 2017 15:43


12 Nisan 2016 tarihli ve 86 karar No’lu Mahalli Çevre Kurulu kararları gereğince, ısınma amacıyla 5800 kalorinin altında ve yüzde 1.6 kükürt değerinin üzerinde kömür kullanılması yasaklanmış ve bu karar da Keşan’da 2017-2018 döneminde uygulanmıştı.



Eski satış belgelerinin süreleri doldu


Firmaların, 2016-2017 döneminde aldıkları uygunluk izin belgelerinin 1 Haziran 2017 tarihinden itibaren sürelerinin dolduğu, 2017-2018 dönemine ait izin belgeleri için de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuracakları belirtildi.


Keşan’da kömür satışı yapabilecek firmaların Keşan Belediyesi internet sitesinde yayımlandığı ifade edilirken, belirtilen listede 2017-2018 dönemi için hiçbir uygunluk belgesi alınmadığı görüldü.



İzinsiz kömür sevkiyatına ceza uygulanacak


Şu anda hiçbir firmanın Keşan şehir merkezinde kömür satışı ve sevkiyatı yapamayacağına dikkat çekildi. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden uygunluk belgesi almadan Keşan’a izinsiz kömür sokan firmalara büyük ceza uygulanacağı vurgulandı.


Keşan Belediyesi internet sitesindeki, kış sezonunda kömür satışı yapabilecek firmaların listesinde hiçbir firmanın ismi yazmazken, kış dönemi öncesi bazı apartmanların ve sitelerin kömür ihalelerini yapmaya başladığı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
38
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    38°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EDİRNE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:23
  • Güneş :05:42
  • Öğle :13:31
  • İkindi :17:32
  • Akşam :20:57
  • Yatsı :22:56
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!