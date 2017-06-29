Münbit topraklar suya kavuşuyor

2019’da tamamlanması hedeflenen projeyle toplam 273 bin 350 dekar zirai arazi suya kavuşacak.

Edirne Keşan, İpsala ve Enez ilçelerinde bulunan 21 köye ait toplam 273 bin 350 dekar zirai araziye su temin edecek projede şuan itibariyle yüzde 49’luk fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı. Proje kapsamında yaklaşık 155 kilometre ana kanal inşa edilmesi planlanırken bugüne kadar tamamlanan yaklaşık 75 kilometre uzunluğundaki sulama kanalı ile 106 bin 570 dekar araziye su temin edilmeye başlandı.

DSİ tarafından İpsala’da inşa edilen, 47,7 metre yüksekliğinde ve 207 milyon metreküp depolama hacmine sahip Hamzadere Barajı’ndan alınacak suyu zirai arazilere iletecek olan sulama projesinin 2019 yılı içinde tamamlanması planlanıyor.

Ülke ekonomisine yıllık 205 milyon TL katkı sağlanacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Edirne’nin bereketli topraklarını suya kavuşturmak için büyük bir gayretle çalıştıklarını kaydederek, "Proje kapsamında ilk olarak İpsala’da Hamzadere Barajı’nı inşa etmiştik, şimdi de sulama projesini inşa ediyoruz. 290 milyon TL’ye mal edeceğimiz bu tesis ile 273 bin dekar zirai araziyi suyla buluşturacağız. Böylece ülke ekonomisine yıllık 205 milyon TL katkı sağlayacağız. Ayrıca 5 bin kişiye de istihdam alanı oluşturacağız. Projeyi tamamlayarak hizmete açtığımızda bölgedeki çiftçilerimizin yüzünü güldüreceğiz" dedi.