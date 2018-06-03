(Özel Haber) Edirne’de ‘Rapunzel’ masalı gerçek oldu

Görenlerin dönüp bir daha baktığı, çocukların ‘Rapunzel’ diye seslendiği Kırım Türk’ü Layla Alimova, “Kestirmeyi düşünmüyorum. Ama bir gün kesersem saçlarımı LÖSEV’e, kanser hastası çocuklara bağışlarım” dedi.

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Layla Alimova, 18 yıldır kesmeden saçlarını uzatıyor. Çocukların ‘Rapunzel’ diye çağırdığı Alimova, İHA’ya yaptığı açıklamada, “Kırımlıyım. 6 yaşımdan itibaren saçlarımı kestirmiyorum. 18 yıldır uzatıyorum. Çok alıştım saçlarıma, hep uzun saçlıydım, o yüzden zor olmuyor. Çocuklar özellikle ‘Rapunzel’ diyorlar, şaşırıyorlar. Dokunmak istiyorlar, fotoğraf çekmek istiyorlar. Taramak istiyorlar, taratmıyorum. Okuldaki arkadaşlarım baştan çok şaşırmışlardı, ‘saçların çok uzun’ diyorlardı ama şimdi herkes alıştı. Beni herkes uzun saçlı biliyor” dedi.

“Çocuklar beni ‘Rapunzel’ diye çağırıyor”

Layla Alimova, özellikle küçük çocukların kendisine çok ilgi gösterdiğini anlatarak, “Çocuklar beni ‘Rapunzel’ diye çağırıyor. Çocuklar uzun saçı çok seviyorlar. ‘Ben de uzatacağım’ diyorlar. Benden özenip uzatanlar da var. ‘Anneme kestirmeyeceğim, ben de artık uzun saç istiyorum’ diyenler de var” ifadelerini kullandı.

Yıllardır gözü gibi baktığı saçlarının sağlıklı bir şekilde uzaması için kendince uyguladığı yöntemleri anlatan Alimova, “Maske yapıyorum. Hindistan cevizi yağını kullanıyorum. Normal şampuan kullanıyorum, ekstra bir şey kullanıyorum. 10 dakikada yıkıyorum ancak kurutması biraz uzun sürüyor. 2 saatten fazla sürüyor kurutması. Kurutma makinesi kullanmıyorum, düzleştirici kullanmıyorum. Hiç boyatmadım, sadece kına yaktım, doğal saçım yani. Kimse yardım etmiyor. Tek başıma yıkıyorum, kurutuyorum, örüyorum, tarıyorum, her şeyi tek başıma yapıyorum” diye konuştu.

Alimova, 8 yılda kuaföre sadece 3 kez gittiğini belirterek, “Şu an kestirmeyi düşünmüyorum. Kuaföre 8 yılda toplam 3 kere gittim. Yıkayamıyorlar, çok zorlanıyorlar. Çok zor oluyor, yıkaması taraması, çok uzun saçla çalışmadıkları için. Normalde alışık değiller bu kadar uzun saça. O yüzden zor oluyor. Ailemde de uzun saçlı bir tek ben varım, başka yok” dedi.

“Kesersem kanser hastası çocuklara bağışlarım”

Çocukları çok sevdiğini ve kendisini ‘Rapunzel’ diye çağırmalarından asla rahatsızlık duymadığını dile getiren Layla Alimova, “Kestirmeyi şu an düşünmüyorum. Ama bir gün kesersem saçlarımı LÖSEV’e, kanser hastası çocuklara bağışlarım” ifadelerini kullandı.