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27 Haziran 2017 16:03

Ramazan Bayramı Alipaşa Çarşısı esnafının yüzünü güldürdü

Edirne’de Ramazan Bayramı yoğunluğu Alipaşa Çarşısı esnafının yüzünü güldürdü.

Ramazan Bayramı Alipaşa Çarşısı esnafının yüzünü güldürdü

27 Haziran 2017 16:03


Edirne’de Alipaşa Çarşısı, Ramazan Bayramı yoğunluğu sebebiyle yabancı turistler, gurbetçiler ve ziyaretçiler ile dolup taşarak, çarşı esnafının yüzünü güldürdü. Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, yoğunluktan memnun olduklarını belirterek, sahiller ne kadar kalabalıksa Edirne’nin de o kadar kalabalık olduğu söyledi.



“Satışlar tavan yaptı”


Ramazan’ın bereketiyle geldiğini belirten Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, “Her zamanki gibi bayram adetini yaptı, Ramazan’ın 15’inden sonra her gün ziyaretlerde artışlar gözlendi. Son 2-3 gün de yani bayram ve arife gecesinde ise tavan yaptı. Bayramın 3’üncü günü özellikle Yunanistan ve Bulgaristan’dan yabancı turistler, gurbetçilerimiz ve Türkiye içinden gelen ziyaretçilerin ilk uğrak noktası her zamanki gibi Alipaşa Çarşısı oldu. Önümüzdeki hafta da Kırkpınar var, yine Edirne’de bir hareketlilik bekliyoruz. Edirne yaz sezonunu şu anda oldukça yoğun bir şekilde geçiriyor. Sahiller ne kadar kalabalıksa Edirne şehri de o kadar kalabalık. Çok şükür sezonu iyi bir şekilde geçiriyoruz ve böyle devam etmesini bekliyoruz” diye konuştu.




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