TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu:

Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin kendine ‘ben ülkeyim’ diyen her ülkeye mal sattığını söyledi.

Edirne Ticaret Borsası Elektronik Satış Salonu ve Edirne Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.’nin açılış törenleri Rifat Hisarcıklıoğlu katımıyla gerçekleştirildi. Açılış törenlerinde, Hisarcıklıoğlu’na Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Ak Parti Milletvekili Rafet Sezen, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Erdin Bircan, Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, ilçe oda ve borsaların başkanları ile siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütleri üyeleri ve iş adamları eşlik etti.

“Dünya çapında iki tesis açtık”

Rifat Hisarcıklıoğlu, Edirne Lalezar restoranda düzenlenen ‘Edirne ili oda ve borsalar müşterek istişare toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Bugün bir gururla ifade etmek istiyorum. Aslında bugün ki açtığımız iki tesis var ya, dünya çapında iki tane tesis açtık. Bunu sadece açılış olarak görmeyin. Bu gerek lisanslı depoculukta, gerekse de elektronik satış salonuyla artık dünya borsacılığında bundan daha üste proje yapacak bir şey kalmadı, haberiniz olsun. Borsanın yapacağı bir şey yok. Çizgi en tepede” dedi.

“6 ayda bir milyon 600 bin yeni istihdam sağladık”

Hisarcıklıoğlu, hükümet tarafından 2017 yılı içerisinde iş dünyasına ve yatırımcıya verilen teşviklerin olumlu geri dönüşleri olduğunu dile getirerek, “Biz diyoruz ki zaten, bize teşviki verin bizim iş dünyası olarak yapamayacağız yok. Dünya çapında bir rekor kırdı Türk özel sektörü. Tam bir milyon 600 bin yeni istihdam sağladı. Dünyada böyle bir şey yok. Dünya rekorunu kırdık. 6 ayda bunu yaptık. Kim yaptı bunu, bu salonu dolduran sizler yaptınız. Allah sizlerden razı olsun” diye konuştu.

“Bizde müthiş bir girişimci ruhu var”

Bugün açıklanan OICD verilerine göre yılın son çeyreğinde Türkiye’nin 5.1’lik büyüme oranı ile dünyada en hızlı büyüyen 3 ekonomi arasında girdiğini hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “OICD bugün açıkladı. OICD ülkeleri içerisinde en hızlı büyüyen ilk 3 arasına girdik, bugün ki açıklanan rakamla. 5.1’lik bir büyüme yakalayabildik. Değerli kardeşlerim bize bir şey olmaz. Bizim önümüz açık. Çünkü biz 35 yıl önce bir şey keşfettik. Biz de müthiş bir girişimci ruhu varmış. Onda da Allah makamını cennet etsin, rahmetli Özal sayesinde bunu keşfettik, haberiniz olsun” şeklinde konuştu.

“Kendine ‘ben ülkeyim’ diyen her ülkeye mal satıyoruz”

Hisarcıklıoğlu, konuşmasının son bölümünde ise Türk iş dünyası olarak ihracat yapılmayan tek bir ülke dahi kalmadığını vurgulayarak, “Artık bütün dünyaya, dünya da ‘ben ülkeyim’ diyen her ülkenin gümrük kapısından bir Türk malı her sene giriyor haberiniz olsun. Bütün dünyaya mal satıyoruz. Biz bunların hepsini hallederiz. Bir tek yapmamız gereken birbirimizi fikrinden, zikrinden, düşüncesinden, siyasi görüşünden veya mezhebinden, dininden, ırkından dolayı ötekileştirmeyeceğiz. 80 milyon biz birbirimizin kardeşiyiz” dedi.