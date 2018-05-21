Badem şekerine talep 10 kat arttı

Osmanlı’dan itibaren yapılan badem şekeri, Elazığ’da her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da yoğun ilgi görmeye başladı. Badem şekeri hazırlayanlar, bu yıl Ramazan ayında rağbetin 10 kat birden arttığını, yetiştirmeye çalıştıklarını ifade etti. Geçtiğimiz Ramazan ayında kilosu 30-35 liradan satılan badem şekerinin fiyatı bu yıl aynı fiyattan alıcı buluyor.

Badem şekeri imalatı yaptıklarını belirten Numan Korucu, “Kavurma makinelerinde bademi yeterince kavurduktan sonra döner makinesinde ustamızın emeğiyle oluşan bir ürün. Yani bende yaparım muhabbeti olmayan bir ürün. Ama ustamız öz güvenle kendine has yetenekleriyle ve el becerisiyle bu şekeri ilme ilme bademin içerisine yerleştiriyor. Gerçekten lezzetli oluyor. Biz buna şeker, çerez, çerez tatlısı Elazığ diliyle payam şekeri yani badem şekeri diyoruz" dedi.

"Ramazan öncesine göre 10 katı bir talep var"

Ramazan öncesinde de badem şekeri hazırladıklarını aktaran Korucu, "Ama Ramazan’ın gelmesine iki gün kala bunun hareketli olacağı belliydi. Şu anda Ramazan öncesine göre yaklaşık 10 katı bir talep var. Elimizden geldiğince yetiştirmeye çalışıyoruz ama iftar saatinde artık ustamız da yoruluyor, haliyle bazen yetiştiremiyoruz. Bu talebi de daha önceden stok yapıp bunu saklama lüksümüz yok. O yüzden şunu belirtmek istiyorum, yapıp müşteriye bu şekilde sunuyoruz” dedi.

Badem şekerinin Ramazan’ın vazgeçilmez tadı olduğunu belirten vatandaşlardan Alaattin Alataş, “Taze günlük olarak halka ikram ediliyor. Herkesin güvenle alabileceği yiyeceği güzel bir iftarlıktır” diye konuştu.

Kızının Konya’da okuduğunu ifade eden Adnan Akyurt ise, “Alıp ona göndereceğim. Elazığlı arkadaşları da var. Ramazan’da istek üzerine gönderiyorum” ifadelerini kullandı.

Yerli badem ve Elazığ şekerinden yapıldığını ifade eden Abdürrahim Arpaçay da kendisinin sürekli aldığını kaydetti.