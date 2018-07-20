Başkan Yanılmaz, yaz kampına katılan çocuklara bisiklet hediye etti

Elazığ Belediyesi Aile Danışma ve Eğitim Merkezi "2. Yaz Çocuk Kampı’na katılan çocuklar bir çok gezi ve etkinliklere katıldı. Kampa katılan çocuklara Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’da bir sürpriz yaptı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Doğukent Sera’sında çocuklarla bir araya gelen Başkan Yanılmaz, hepsine bisiklet hediye etti.

Şehirde bisiklet kullanımının artması için belediye olarak gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz," ADEM bünyesinde ki 2. Yaz Kampına katılan evlatlarımıza eğitimin neticesi olarak bisiklet hediye ettik. Elazığımızda yaptığımız bisiklet yollarıyla bisiklet kullanımını hem teşvik etmek hem de artırmak istiyoruz. Sokaklarda, caddelerde evlatlarımız ne kadar bisiklet sporunu yaparlarsa o kadar dinamik olurlar. Sadece evlatlarımız değil büyüklerimizin de bisiklet kullanmalarını arzu ediyoruz"dedi.

Bisikletlerini alan çocuklar da Başkan Yanılmaz’a teşekkür ederek mutluluklarını paylaştı.