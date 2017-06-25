Elazığ’da bayramlaşma töreni

İlk bayramlaşma töreni Öğretmenevi Toplantı Salonunda düzenlendi. Törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Murat Zorluoğlu, 8. Kolordu komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, kurum müdürleri, parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Törende protokol üyeleri, katılımcılarla bayramlaştı.

Herkesin bayramını kutlayan Vali Murat Zorluoğlu, "Şehit ailelerimize özel olarak saygılarımızı ve şükranlarımızı ifade ediyorum. Geldiğiniz günden bugüne kadar toplumun büyük kesiminden ilgi ve alaka gördük. Allah hepsinden razı olsun. Van’a tayinimin çıktığı günden itibaren güzel düşüncelerini bizlerle paylaşan tüm vatandaşlarıma minnettarım. Önümüzdeki hafta Cuma günü Elazığ’dan ayrılmış olacağım. Ama buradan ayrılırken de yüreğimde çok fazla Elazığlı dostumu da beraberinde götüreceğim. Allah Elazığ’ı, ülkemizi ve milletimizi muhafaza eylesin" dedi.

Ardından bayramlaşma töreni için İl Jandarma Komutanlığına ve Polisevine geçen Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler burada askerler ile polislerle bayramlaştı.

Daha sonra Gazi Huzurevine giden Zorluoğlu, huzurevi sakinleriyle tek tek bayramlaşarak sohbet etti.