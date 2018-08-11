Elazığ’da milli para kullanımı için afişler asıldı

Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, dolar kuru üzerinden Türkiye’ye yönelik başlatılan ekonomik savaşa tepki amacıyla yerli para kullanılması yönünde kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, “Devletininiz için Türk Lirasına geçin. Haydi Gakkoşlar, Dövizleri Bozalım. Amerika’nın ve Avrupa’nın Oyununu Bozalım. Bu İş yerinde Dolar ve Euro Geçmez” yazılarak afişler hazırlanarak bazı iş yerlerine asıldı.

15 Temmuz’da bu ülkeye saldırıya geçen, insanları tanklarla ezen, kurşuna dizen, iç savaş ve işgalle yüz yüze getiren güç ve mahfillerin bunda başarılı olamayınca Türkiye’ye ekonomik savaş başlattığını ifade eden Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Bu durum Papaz Brunson üzerinden Türkiye’yi ekonomik alanda çökertme, diz çöktürme, teslim alma operasyonuna dönüştürme gayretidir. Yaşananların yüzünü İslam coğrafyası ile Asya’nın yükselen güçlerine çeviren, ABD ve AB boyunduruğunu reddeden, yüz yıl sonra yeni yükseliş dönemini başlatan, küresel güç kaymasında büyükler liginde oynamaya başlayan Türkiye’yi cezalandırmak amacıyla açılan bu ekonomik savaş Türkiye’den ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan intikam alma çabasıdır. Sadece Türkiye için değil bütün dünya için tehdit haline gelen ABD’nin dünyayı çılgınlığa sürüklemesinin ilk adımıdır” dedi.

Tarih boyunca bu milletin her türlü saldırılara direndiğini ve zaferle çıktığını belirten Başkan Yanılmaz, “Türkiye birçok zenginliklere sahiptir. En zor dönemleri başarıyla aşmış, ’yok oldular’ dedikleri anda yeniden dirilmiş bir millettir. Bu süreçten de geçmişte olduğu gibi bir kez daha zaferle çıkacağız. Yapılacak en önemli şey, topyekun ekonomik mücadeledir. Bu amaçla her bir Elazığlının geçmişte olduğu gibi hangi siyasi partiden, hangi düşünceden olursa olsun milli konularda, ülkemiz ile ilgili konularda bir ve beraber olduğu gibi bu konuda da güçlü bir irade ortaya koyarak dövizle alış-verişi bırakıp milli paramızla alış veriş yapacağına inanıyorum. Bu amaçla esnafımız başta olmak üzere tüm hemşerilerimizi bu kampanyaya davet ediyorum. Elazığ Belediyesi olarak bu kampanya gereği tüm alış verişlerimizi yeniden gözden geçireceğiz. Yeni ekonomi sistemine uygun yatırım yapacağız ve bu konuda bir dizi kararları hayata geçireceğiz” diye konuştu.