Elazığ’da “Nostaljik Açık Hava Yeşilçam Sinema Günleri“

Elazığ Belediyesi ile Kültür ve Sanat Derneği tarafından Nostaljik Açık Hava Yeşilçam Sinema Günleri düzenlendi. Kültür Park Amfi Tiyatro merkezindeki açık hava sinemasında ilk gün "Canım Kardeşim ikinci gün ise "Eşkıya“ filminin gösterildi. Filmleri çok sayıda vatandaş izledi.

Çok güzel bir ambiyans olduğunu aktaran Gökhan Yılmaz, “İnsanların şu yaz gününde yapmak istediği bir şey. Sadece ekran biraz küçük onun haricinde gerçekten güzel bir ambiyans. Oynanan filmler de kaliteli filmler. Böyle bir şey sunulduğu için teşekkür ederim“ dedi.

Etkinliğin şehre farklılık kattığını dile getiren Süleyman Gürkan, “Elazığ için güzel bir etkinlik olmuş. İmkanların kısıtlı olduğu bir şehirde böyle bir etkinlik açıkçası farklılık katmış. Güzel ve devamını bekleriz“ diye konuştu.