Elazığ’da Ramazan’ın vazgeçilmezi "Nohut Ekmeği"

Elazığ’da 1970’li yıllardan itibaren üretildiği bilinen "Nohut Ekmeği", her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da yoğun ilgi görmeye başladı. İlk yapıldığı yıllarda nohut mayasının zor olmasına rağmen hemen hemen her gün üretilen Nohut Ekmeği, zamanla yerini sadece Ramazan ayına bıraktığı belirtildi. Kentte belirli fırınlarda üretilen ekmek, sabahın ilk saatlerinden itibaren tezgahlarda yerini alarak iftar saatine kadar satılıyor. Özellikle taze tüketilmesi önerilen ekmek geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 2 TL’den alıcı buluyor.

Nohut ekmeği hazırlayan ustalardan Mehmet Yürek, “ 21 yıllık pasta ustasıyım yaklaşık 12-13 yıldır Elazığ’da bulunuyorum. Elazığ’ın kendisine has nohut ekmeği dediği ürün 1970’li yıllarda nohut mayasından yapılırmış. Şu zamanda nohut mayası yapmak çok zahmetlidir. Yapım aşaması da çok zordur"dedi.

Sadece Ramazan’a özel olarak üretim yaptıklarını aktaran Yürek, kendilerinin günlük bin tane pişirdiklerini ve kısa sürede tükendiğini aktardı.

Nohut ekmeğini, Ramazanda beğenerek aldığını belirten Salim Açıkgöz, “Her yıl bekliyoruz nohut ekmeğini. Ramazanda evimize götürüyoruz. İftarımızı açıyoruz. Güzel beğenerek yiyoruz”diye konuştu.

Kentin markası olan nohut ekmeğini iftar ve sahur da rahatlıkla tükettiklerini ifade eden Mustafa Polat ise, ekmeğin Elazığ’la özleşen bir marka olduğunu kaydetti.